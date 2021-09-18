Нью-Дели, 18 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Власти Индии опубликовали результаты двухлетнего антимонопольного расследования в отношении IT-гиганта Google. Об этом 18 сентября сообщает агентство Reuters.

Google

Авторы документа пришли к выводу, что Google, используя свои «огромные финансовые мускулы», «задушила» конкуренцию и затормозила развитие компаний, которые предлагали альтернативу Android. Комиссия по конкуренции Индии (CCI) также написала в отчёте, что компания поступает незаконно, когда требует от производителей смартфонов предустанавливать определённые приложения в обмен на использование Android.

В ответ Google заявила, что готова к сотрудничеству с CCI и может доказать, что внедрение Android, наоборот, усилило конкуренцию и привело к появлению инноваций. Отмечается, что IT-гигант получит ещё один шанс защитить себя, прежде чем власти Индии вынесут окончательное решение.

Напомним, CCI инициировала расследование в отношении Google в мае 2019 года. Ранее власти Южной Кореи также пришли к выводу, что Google использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы препятствовать появлению и развитию конкурентов Android. Они наложили на компанию штраф в размере $176,8 млн.