Киев, 18 сентября 2021, 18:06 — REGNUM Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала о способе заблокировать «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Европейская правда».
По словам чиновника, Киев должен объединиться со всеми своими партнерами и союзниками, что и позволит одержать «победу».
«Победа», по мнению политика, будет заключаться в том, что Россия должна выполнять условия третьего энергетического пакета Евросоюза.
Зеркаль не исключила, что Кремль уже принял решение о приостановке транзита газа, через территорию Украины.