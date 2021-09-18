Киев, , 18:06 — REGNUM Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала о способе заблокировать «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Украина Gazprom.ru

По словам чиновника, Киев должен объединиться со всеми своими партнерами и союзниками, что и позволит одержать «победу».

«Победа», по мнению политика, будет заключаться в том, что Россия должна выполнять условия третьего энергетического пакета Евросоюза.

«Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены», — отметила Зеркаль.

Зеркаль не исключила, что Кремль уже принял решение о приостановке транзита газа, через территорию Украины.