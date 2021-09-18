Симферополь, , 18:02 — REGNUM Более 28% избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы VIII созыва в Республике Крым на 15:00 18 сентября, данные привели в избирательной комиссии.

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Всего в регионе на избирательные участки пришли 429 тыс. человек, что составляет около 28,1% от общего числа крымчан, внесенных в списки избирателей.

Как сообщало ИА, в Крыму организовано 1 170 избирательных участков, в списках избирателей — около 1,4 млн человек. Голосование будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября. Подсчёт голосов начнется после закрытия участков 19 сентября.