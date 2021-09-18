Ростовская прокуратура расследует нападение мужчины с ножом на детей
Батайск, Ростовская область, 18 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Ростовской области проводится прокурорская проверка по факту появившегося сообщения о попытке нападения вооружённого ножом мужчины на детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Нож
По некоторым данным, злоумышленник пытался напасть на троих детей в районе школы № 9 на улице Ленина в Батайске. Прокуратура выяснит причины, условия и обстоятельства случившегося. Особое внимание будет уделено соблюдению образовательным учреждением организации законодательства о несовершеннолетних.
Взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной полицией.