Батайск, Ростовская область, 18 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Ростовской области проводится прокурорская проверка по факту появившегося сообщения о попытке нападения вооружённого ножом мужчины на детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По некоторым данным, злоумышленник пытался напасть на троих детей в районе школы № 9 на улице Ленина в Батайске. Прокуратура выяснит причины, условия и обстоятельства случившегося. Особое внимание будет уделено соблюдению образовательным учреждением организации законодательства о несовершеннолетних.

Взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной полицией.