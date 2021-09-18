Воронеж, , 17:56 — REGNUM В Воронежской области в выборах депутатов Государственной думы приняли участие более 28% избирателей, данные на 15:00 18 сентября опубликовала избирательная комиссия региона.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

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«По состоянию на 15:00 18 сентября в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 28,34% избирателей Воронежской области», — уточнили в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва 17−19 сентября с 08:00 до 20:00 работает 1734 постоянных участка для голосования, также организовано 19 временных участков, в том числе в «красных» зонах больниц.