Петрозаводск, , 18:00 — REGNUM Во второй день голосования в Карелии на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания республики по состоянию на 15 часов 18 сентября на избирательные участки пришло 98 170 человек.

Выборы в Карелии (архивное фото) Александр Батов © ИА REGNUM

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Это составляет 19,28% от общего числа избирателей Карелии, сообщили в республиканском избиркоме. Общее число избирателей в регионе — порядка 510 тыс. человек.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе выборы в Петрозаводский городской Совет.

Избирательные участки будут открыты 18 сентября до 20:00 и 19 сентября, с 8:00 до 20:00.

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