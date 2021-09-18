Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении бухгалтера одной из школ. Женщина начислила себе зарплату, похитив из бюджета 3,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Следователи полагают, что злоумышленница, внося фиктивные данные в электронные реестры сведений о суммах, подлежащих выплате в качестве зарплаты, незаконно начислила себе более 3,2 млн рублей. Свою вину бухгалтер признала, однако вернуть она смогла только 432 тыс. рублей.

Уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге направлено в суд.