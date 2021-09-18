Донецк, 18 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 18 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По последним данным, что по району села Новоласпа было выпущено 11 мин калибром 120 мм со стороны населенного пункта Старогнатовка. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ утром обстреляли территорию ДНР из минометов.

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