Вашингтон, 18 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Концепт-арты ролевой экшн-игры Avowed от студии Obsidian Entertainment, которые ранее якобы выложила в сеть Microsoft, на самом деле не являются официальными. Об этом 18 сентября сообщает портал DSOGaming.

Компания Obsidian Entertainment Логотип игры Avowed

Выяснилось, что изображения в действительности были созданы поклонниками проекта. Один из рисунков был создан художником Jan Ditlev, второй — пользователем ArtStation_HQ, четвёртый — Guillem H. Pongiluppi. Пока нет информации о том, кто является автором третьей работы.

Напомним, Avowed будет выполнена в жанре ролевой экшн-игры от первого лица в фэнтезийном сеттинге (мир игры). Obsidian Entertainment выпустила анонсирующий трейлер проекта в июле 2020 года. Многие геймеры сравнивают эту игру с The Elder Scrolls 5: Skyrim.