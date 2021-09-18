Майкоп, , 17:45 — REGNUM В Адыгее проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и парламента республики — Госсовета-Хасэ 38% избирателей. Число пришедших на избирательные участки составило, по данным Центризбиркома на 15:00 18 сентября, 12 197 человек.

Выборы ИА REGNUM

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Напомним, первый день голосования на выборах в Госдуму и республиканский законодательный орган в Адыгее завершился при явке 25,67% избирателей. На избирательные участки пришли 87 386 человек.

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