Курган, 18 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Курганской области за 17 сентября обнаружили ещё 115 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 52 собственно в Кургане. Остальные были обнаружены в Шадринске, а также в ряде других территорий региона.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 32 050 случаев COVID-19, добавили в штабе.