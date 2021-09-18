В Зауралье выявили ещё 115 ковид-пациентов
Курган, 18 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Курганской области за 17 сентября обнаружили ещё 115 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них 52 собственно в Кургане. Остальные были обнаружены в Шадринске, а также в ряде других территорий региона.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 32 050 случаев COVID-19, добавили в штабе.