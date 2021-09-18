Таганрог, Ростовская область, 18 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстали шесть человек, занимавшиеся организацией азартных игр в Таганроге и легализацией денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следствием и судом установлено, что в 2020 году банда злоумышленников незаконно организовала и проводила в одном из зданий на улице Транспортной азартные игры с использованием игрового оборудования. Часть полученных средств была легализована путём финансовых операций

Одному из организаторов суд назначил три года колонии общего режима, остальным участникам банды назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.