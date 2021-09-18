Вашингтон, 18 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Издание Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей мира. Об этом сообщается на сайте Bloomberg.com.

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На первом месте разместилась семья Уолтон, владеющая 48% ритейлера Walmart, ее состояние оценивается в $238,2 млрд.

Вторую строчку занимает семья Марс, создавшая одноименную кондитерскую и продуктовую компанию. Ее состояние издание оценило в $141,9 млрд.

Третья позиция рейтинга досталась семье Кох, владеющей промышленным холдингом Koch Industries. Ее состояние оценивается в $124,4 млрд.

На четвертом месте разместилась семья Эрме, владеющая домом моды Hermes. Состояние $111,6 млрд.

Рейтинг замыкает династия Аль Сауд, правящая в Саудовской Аравии. Состояние $100 млрд.

Авторы рейтинга подчеркивают, что в список не вошли некоторые известные династии, в частности Рокфеллеры, так как их активы отследить весьма трудно. Также из рейтинга были исключены миллиардеры, владеющие состоянием в первом поколении, а также те, чье состояние контролирует единственный наследник.