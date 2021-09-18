Азов, Ростовская область, 18 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Ростовской области начала работу выставка «Небесная Покровительница», посвящённая искусству иконописи. Все экспонаты привезены из музея имени Андрея Рублёва. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Гвидо Рени. Коронование Богородицы. 1626

Первый раздел посвящён земному пути и чудесам Богородицы, второй раздел — образ Божьей Матери в иконах. Среди экспонатов — икона Богоматери Бердичевской конца XVIII века, особо почитаемая казаками.

Иконы XVI — XX веков можно увидеть в одном из крупнейших музеев юга России — Азовском музее-заповеднике.