Междуреченск, Кемеровская область, , 17:34 — REGNUM В Кемеровской области на выборах проголосовали будущие мамы Междуреченска. Об этом сообщает региональное правительство.

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«Сегодня в местном роддоме проголосовали 22 роженицы. Чтобы женщины смогли реализовать свое выборное право, в клинику приехала выездная бригада избирательного участка №504. После работы в родильном отделении, представители избиркома поехали в другие больницы города, где пациенты также изъявили желание принять участие в выборах», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области на 15:00 (время местное) сегодня, 18 сентября, явка избирателей составила 46,58%.

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