Кишинёв, 18 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Gov.md Майя Санду

«22 сентября президент выступит с речью на пленуме ГА ООН», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Санду, в рамках двухдневного визита в США, проведет ряд встреч в Нью-Йорке. Подробности предстоящих мероприятий не раскрываются.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН начала свою работу 14 сентября. Начиная с 21 сентября по 27 сентября здесь пройдут встречи на высоком уровне. В 2021 году саммит возобновил работу в очном режиме.