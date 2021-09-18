Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 20 сентября простятся с тремя военными, погибшими в пожаре. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник.

24.mchs.gov.ru Пожар

Как передаёт портал «Е1», военнослужащие из 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты отмечали профессиональный праздник и сгорели в пожаре 13 сентября. Инцидент произошёл в загородном доме.

Погибших похоронят в закрытых гробах: одного из мужчин — в Екатеринбурге, двух других — в Талице (Свердловская область).

«По данным источника, все расходы на погребение взяла на себя воинская часть», — сообщает издание.