Вашингтон, 18 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Игроки Apex Legends массово жалуются, что не могут подключиться к серверам. Об этом 18 сентября сообщает портал PCGamesN.

Игра Apex Legends

Некоторые геймеры сообщают, что проблема проявляется «примерно в три раза чаще, чем обычно». Усугубляет ситуацию то, что отключения начались 14 сентября 2021 года и сотрудники студии Respawn Entertainment не могут справиться с этим уже несколько дней.

Разработчики объявили 15 сентября, что устранили проблему, однако игроки с ними не согласились. Позже, 16 сентября, авторы игры признали, что она не была решена, заявили, что нарастят серверные мощности и будут заниматься вопросом на выходных (18−19 сентября 2021 года).

Напомним, в июле 2021 года серверы Apex Legends подверглись атаке хакеров. Злоумышленники объяснили свои действия желанием спасти игру Titanfall. В августе Respawn Entertainment уволила ведущего геймдизайнера проекта Дэниеля Кляйна за «сексистские и расистские» высказывания в сети.