Москва, 18 сентября 2021, 17:26 — REGNUM 18 сентября на выборах в Госдуму проголосовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом передает РИА Новости.
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По последним данным, представитель внешнеполитического ведомства проголосовала на участке, расположенном в школе на Ленинградском шоссе в Москве.
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что почти 1,5 млн избирателей в Москве отдали голоса на выборах в Госдуму онлайн.
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