Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег в долларах, евро и рублях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 18 сентября.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки 780 тыс. рублей

Пожилая ростовчанка обратилась в полицию после того, как лишилась 1,2 млн рублей. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о том, что близкий родственник якобы попал спровоцировал аварию. Мужчина потребовал деньги, чтобы решить вопрос с возбуждением уголовного дела.

К женщине за деньгами приехал посредник, которому она передала 3 700 евро, 2 800 долларов США и 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.