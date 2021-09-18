Москва, 18 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Более 1,5 млн жителей российской столицы проголосовали электронно на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и в муниципальный совет района Щукино.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В онлайне

Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, система дистанционного электронного голосования работает стабильно и справляется со всеми нагрузками. Свои онлайн-бюллетени избиратели получают без задержек. (https://opmoscow.ru/agenda/news/view/bolee-15-mln-moskvichey-prinyali-uchastie-v-elektronnom-golosovanii-)

Для тех, кто из-за технических сбоев или проблем с подключением к интернету не смог проголосовать сразу, работает функция «отложенного решения». Она позволяет заново загрузить бюллетень, эта опция доступна каждые три часа в течение суток с момента получения первого доступа к бюллетеню.

Напомним, чтобы проголосовать онлайн, нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел и нажать на кнопку «Проголосовать».

Для загрузки бюллетеня понадобится ввести код подтверждения из СМС. Его можно получить, нажав кнопку «Запросить код подтверждения» на странице подтверждения участия.