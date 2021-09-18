Элиста, 18 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 18 сентября.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 577 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии за весь период пандемии подтверждено 29 693 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 27 038 пациентов.