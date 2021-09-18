Краснодар, , 17:16 — REGNUM В Краснодарском крае на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва проголосовали 33,4% избирателей, таковы данные краевой избирательной комиссии на 15:00 18 сентября.

Выборы

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«18 сентября 2021 года общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 15:00 составляет 33,4%», — уточнили в крайизбиркоме.

Всего 17−19 сентября в Краснодарском крае проходит 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. Самая крупная из кампаний — по выборам депутатов Государственной думы, также жители федеральной территории «Сириус» выбирают членов Совета первого созыва, жители 23 муниципалитетов выбирают депутатов представительных органов, в 63 городских и сельских поселениях проходят выборы глав. Голосование будет длиться до 20:00.