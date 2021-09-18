Элиста, 18 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 73 человека, сообщает региональный оперштаб 18 сентября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

521 житель Калмыкии находится на лечении в ковидных госпиталях, развёрнутых в республике. Состояние 29 человек врачи оценивают как тяжёлое. 3 047 человек остаются на самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 693 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 27 038 пациентов.