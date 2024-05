Вашингтон, 18 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Компании Mondo Games и The Op Games объявили о выпуске новой версии игры The Thing: Infection at Outpost 31. Об этом 18 сентября сообщает портал Comicbok.

Цитата из к/ф «Нечто». реж Джон Карпентер. 1982. США Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью

Первое издание игры вышло в 2017 году, новый тираж поступит The Thing: Infection at Outpost 31 в продажу в США 10 ноября 2021 года. The Thing: Infection at Outpost 31 — отчасти кооперативная игра, выполненная в духе «Мафии». Участникам предлагается выяснить во время игрового процесса, кто из них был заражён враждебной инопланетной формой жизни.

Для справки: игра создана на основе фильма Джона Карпентера «Нечто» 1982 года. Сюжет рассказывает о том, как учёные, являющиеся членами антарктической экспедиции, сталкиваются на станции с чем-то ужасным и необъяснимым.