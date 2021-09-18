Аксайский район, Ростовская область, 18 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 18 сентября.

ДТП

Трагедия произошла на участке автодороги в Аксайском районе. Водитель Kia Rio, предположительно, во время разворота в неустановленном месте столкнулся с двигающимся во встречном направлении мотоциклом Yamaha. Мотоциклист получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту случившегося организована проверка.