Калуга, , 17:09 — REGNUM Во второй день голосования, 18 сентября, по состоянию на 15:00 в Калужской области пришли на выборы 192 652 человек или 24,13% от общего числа внесенных в списки избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Голосование на избирательном участков в Мосальском районе Admoblkaluga.ru

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Наиболее активны жители Хвастовичского района, где к избирательным урнам пришли 50,35% от общего количества избирателей. На втором месте по явке избиратели Жиздринского района (47,52%), на третьем — жители Мосальского района (47,22%).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области выбирают депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутата Законодательного собрания области по одномандатному избирательному округу № 16. Проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Тарусском. Юхновском, Кировском, Мещовском районах, а также идут довыборы в городскую думу Калуги и Обнинское городское собрание.

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