Черкесск, 18 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после гибели двоих туристов при сходе ледника. Подозреваемым выступает организатор туристического маршрута — 43-летний житель аула Сары-Тюз. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Ледник

Напомним, 14 сентября в горах Карачаево-Черкесии обрушилась часть ледника Алибек. В зону обрушения попала туристическая группа в составе шестерых человек. Две женщины в результате ЧП скончались.

«Во время нахождения туристов у ледника глыбы льда, отколовшись, обрушились на них, в результате этого две женщины скончались, а третья получила травматические повреждения», — говорится в сообщении СЧР по региону.

Как считает следствие, организатор туристического маршрута, «не имея прав на предоставление туристических услуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья потребителей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье».

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Ледник сошел на группу туристов в Карачаево-Черкесии, есть погибшие