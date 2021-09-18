Москва, 18 сентября 2021, 16:52 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике регулярные призывы со стороны политиков США бойкотировать спортивный мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, речь идет о зимних Олимпийских играх в Китае, которые должны состояться в феврале 2022 года.
Дипломат добавила, что следует меньше обращать внимание на подобные заявления, так как они произносятся слишком часто.
Напомним, в мае 2021 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Китае.