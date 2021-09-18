Москва, 18 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике регулярные призывы со стороны политиков США бойкотировать спортивные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Mid.ru Мария Захарова

В частности, речь идет о зимних Олимпийских играх в Китае, которые должны состояться в феврале 2022 года.

«Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир», — отметила Захарова в комментарии агентству.

Дипломат добавила, что следует меньше обращать внимание на подобные заявления, так как они произносятся слишком часто.

Напомним, в мае 2021 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Китае.