Киев, , 16:55 — REGNUM На Украине разработана и введена в эксплуатацию современная информационно-аналитическая система мониторинга олигархов, заявил секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» President.gov.ua

Силовик уточнил, что решением задачи занимался аппарат СНБО, система введена в эксплуатацию в августе 2021 года. Также он заявил, что это первая система на Украине со столь высоким уровнем защиты.

«Система имеет три уровня работы, может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными… Таких систем в нашей стране почти не существует», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что как только Верховная рада проголосует за закон об олигархах, система моментально будет введена в строй.

«В процессе работы будет осуществлять мониторинг всех тех, людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде должны быть под системой нашего мониторинга», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что парламент Украины ранее был намерен рассмотреть закон об олигархах во втором чтении на следующей сессионной неделе. Однако ряд политиков, в том числе, руководство парламента, предложили сначала дождаться выводов Венецианской комиссии по данному законопроекту.