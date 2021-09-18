На Украине заявили о разработке уникальной системы мониторинга олигархов
Киев, 18 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. На Украине разработана и введена в эксплуатацию современная информационно-аналитическая система мониторинга олигархов, заявил секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.
Силовик уточнил, что решением задачи занимался аппарат СНБО, система введена в эксплуатацию в августе 2021 года. Также он заявил, что это первая система на Украине со столь высоким уровнем защиты.
«Система имеет три уровня работы, может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными… Таких систем в нашей стране почти не существует», — сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что как только Верховная рада проголосует за закон об олигархах, система моментально будет введена в строй.
«В процессе работы будет осуществлять мониторинг всех тех, людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде должны быть под системой нашего мониторинга», — уточнил он.
ИА REGNUM напоминает, что парламент Украины ранее был намерен рассмотреть закон об олигархах во втором чтении на следующей сессионной неделе. Однако ряд политиков, в том числе, руководство парламента, предложили сначала дождаться выводов Венецианской комиссии по данному законопроекту.