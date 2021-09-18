Махачкала, 18 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Дагестане возбудили уголовное дело по фатку массового отравления людей в городе Махачкале. В больницу после обеда в столовой одного из религиозных учреждений были госпитализированы 30 человек, в том числе 17 детей. Следственный комитет расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили 18 сентября в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Больница преображения». реж Эдвард Жебровский. 1978. Польша Пациент

«17 сентября 2021 года в инфекционное отделение Республиканского кожно-венерологического диспансера поступили 30 человек, из них 17 детей с симптомами острой кишечной инфекции после приема пищи в столовой медресе. Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета. В настоящее время устанавливаются причины происшествия и выявляется очаг инфекции. Прокуратура республики организовала свою проверку по данному инциденту.

«В ходе проверки с участием специалистов будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.