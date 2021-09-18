Псков, , 16:33 — REGNUM Во второй день трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы России VIII созыва явка избирателей Псковской области на 15 часов составила 23,93% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Об этом 18 сентября сообщили в областном избиркоме.

Псков Марина Захарова © ИА REGNUM

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На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка на 15 часов составила 23,05%%. На выборы главы Куньинского района к этому часу пришли 33,42% избирателей, на выборы главы Новосокольнического района — 23,98% избирателей.

Напомним, по данным на 1 июля 2021 года, в Псковской области зарегистрировано 518 029 избирателей.

В Псковской областис 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав районов.

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