Москва, , 16:32 — REGNUM Народную артистку Российской Федерации, оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем поздравил президент страны Владимир Путин. Телеграмма опубликована 18 сентября на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемая Анна Юрьевна! — подчеркнул глава государства. — Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения».

Путин отметил, что яркая индивидуальность и потрясающая артистичность Нетребко покоряют «не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран».

По его словам, артистка, которая является представительницей отечественной вокальной школы, является гордостью страны.

«Ваши выступления, концерты на Родине — это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства, — отметил глава государства. — От всей души желаю Вам здоровья и энергии».

Как передавало ИА REGNUM, 15 сентября глава РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием художника — мультипликатора, режиссёра анимационного кино Юрия Норштейна.