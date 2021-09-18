Киев, 18 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, преследуя лидера оппозиции Виктора Медведчука, продолжает превращать страну из бедной в нищую, заявил в своем комментарии политический эксперт Игорь Вальский.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Политолог отметил, что Зеленский уже по сути стал изгоем в мировом сообществе, а скоро получит волну недовольства и внутри страны из-за резкого ухудшения экономической ситуации и невозможности добиться мира в Донбассе. При этом Вальский выражает мнение, что сотрудничая с лидером ОПЗЖ, Зеленский мог бы решить главные проблемы.

«Уже на носу — отопительный сезон. Учитывая, что цена на газ в Европе продолжает бить все рекорды и приближается к тысяче долларов за тысячу кубометров, тяжело себе представить, какие нули будут «радовать» украинцев в платежках за отопление. Вслед за ценой на газ подорожает абсолютно все, и это значит, что миллионы украинцев окажутся за гранью выживания», — заявил он, напомнив, что ранее Медведчук договорился с Россией о скидке на газ, с учётом которой Украина бы платила $175 за тысячу кубометров.

«Не $900, как это будет сейчас, а всего лишь $175! Соответственно, никто из нас бы не ожидал со страхом зимнего периода, а Зеленскому спокойней бы спалось по ночам», — отметил специалист.

Также он напомнил, что Россия в ближайшие дни запустит «Северный поток — 2» ‑ и для Украины, как транзитной страны, это будет означать полный крах.

«Ведь объемы перекачки сведутся к нулю, и, соответственно, мы не получим и десятой доли того, что получали за эту услугу. А значит, в госбюджете образуется дыра космических масштабов, в итоге пострадают самые незащищенные слои населения… Медведчук, благодаря своим многолетним связям с Россией, способен урегулировать этот вопрос так, чтобы интересам Украины не был причинен ущерб. Однако и в этой ситуации Зеленский вместо того, чтобы наконец-то начать руководствоваться интересами страны, занимается только политическим преследованием», — сказал Вальский.

Далее эксперт отметил, что и в вопросе освобождения удерживаемых лиц вместо сотрудничества с оппозицией президент Зеленский дошел до того, что уже даже своему американскому коллеге Джо Байдену возит списки тех, кого нужно освободить, в надежде, что тот «погрозит пальчиком кому надо и это как-то повлияет на разблокирование ситуации». Кроме того, он напомнил, что Медведчук еще год назад договорился о передаче Украине технологий по производству качественной, одобренной всем миром вакцине «Спутник V», а сейчас власти официально заговорили о необходимости создания собственной вакцины.

Резюмируя, Вальский заявил, что Зеленский предпочитает «пробивать лбом стены, разбивая его в кровь, вместо того, чтобы войти в ту дверь, которую ему открыл лидер оппозиции», преследовать Медведчука и писать вместе с командой «всё более абсурдные сценарии для страны, забывая, что он давно не в «Квартале 95», а значит, отыграть заново уже ничего не получится».

ИА REGNUM напоминает, что ещё в мае лидера ОПЗЖ обвинили в государственной измене, с тех пор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. 20 августа в генеральной прокуратуре заявили о завершении следствия по делу и скорой передаче его в суд.