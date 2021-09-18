Киев, , 16:29 — REGNUM Киеву пора определяться, что дальше делать с Минским переговорным процессом по урегулированию ситуации в Донбассе.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевидения вечером 17 сентября.

Силовик напомнил, что Минский процесс длится уже семь лет и «непонятно, когда он завершится». Он также сравнил переговоры по Донбассу с процессом урегулирования конфликта в Приднестровье, который продолжается уже десятки лет.

«Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешённой проблемы», — заявил Данилов.

Глава Совнацбеза Украины в очередной раз заявил, что всё зависит только от России — «как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявили, что «прорывное» достижение визита президента Владимира Зеленскогов Вашингтон заключается в том, что в результате переговоров Украина «снялась с крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кроме того, вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников отметил, что работа минской трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе — это «мёртвая история».