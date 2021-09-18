Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах в Ленинградской области на 15 часов во второй день голосования, 18 сентября, составила 17,9% от общего числа избирателей, сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

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С учетом тех, кто проголосовал 17 сентября, на выборы уже пришло 248 тысяч 239 избирателей Ленобласти. Из них вне помещения для голосования (на дому) проголосовали более 32 тысяч человек, это 2,32%избирателей, от числа внесенных в списки.

Как отмечают в Леноблизбиркоме, 18 сентября в регионе до 20 часов открыты почти тысяча избирательных участков,

В Ленинградской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Одновременно проходят очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов в 19-ти муниципальных образованиях и выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.