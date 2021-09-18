Париж, 18 сентября 2021, 16:22 — REGNUM В столице Франции, городе Париж на площади Трокадеро проходит акция протеста против санитарных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.
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В манифестации участвуют несколько тысяч человек, многие из них требует отменить ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Акция была организована после призыва главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, вероятного кандидата на пост президента Франции.
Отметим, что в эти же часы в Париже проходит еще одна акция — в 17-м округе французской столицы на манифестацию вышли «желтые жилеты».