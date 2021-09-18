Уфа, 18 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 18 сентября в Уфе, завершилась со счётом 3:2.

(сс) Edoardo Busti Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Гамид Агаларов (дубль) и Владислав Камилов. У гостей мячи забил Денис Глушаков (дубль).

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. Футболисты «Химок», в активе которых шесть баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября футбольный клуб «Сочи» обыграл команду «Уфы» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:1.

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