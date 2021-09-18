Волгоград, 18 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, подполковник в отставке Хамзя Гафуров скончался 18 сентября в Волгограде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Хамзя Гафуров родился 2 мая 1924 года в Джамбуле Казахской ССР. В 1942 году он был призван в войска НКВД, а после учебного пункта его оправили на передовую под Сталинград. После войны он продолжил службу во внутренних войсках, демобилизовавшись только в 1973 году.

Среди его наград орден Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

Имя ветерана с 2017 года носит кадетский полицейский класс лицея № 6 Ворошиловского района Волгограда.