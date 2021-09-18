Советский, Югра, 18 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Югре выясняются обстоятельства падения гидросамолёта в болото близи озера Глубокое. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фотостудия «Контраст» «Утро на болоте». Яков Куницкий 18 лет, 2010 год

Напомним, днём 18 сентября гидросамолет совершил жёсткую посадку в 85 км от города Советского вблизи озера Глубокое. Предварительно, на борту воздушного судна находились два человека.

На место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор и следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР России. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.