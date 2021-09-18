Москва, , 16:13 — REGNUM Почти 400 международных наблюдателей и экспертов приехали оценить трехдневные выборы в Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Григорьева, группа международных наблюдателей и экспертов была сегодня в Ситуационном центре ОП.

«Мы подробно рассказали, как работает наша система общественного контроля, видеонаблюдения, общественного контроля за ДЭГ. И, конечно, получили очень хорошие отзывы, потому что аналогов этой системы практически нигде нет», — рассказал Григорьев.

Зарубежные наблюдатели находятся в общественных штабах, центрах общественного наблюдения в регионах и на избирательных участках. Все они выходят на связь с центральным штабом наблюдения.

Всего в России приехали 383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира. Это и депутаты зарубежных парламентов, члены иностранных избирательных комиссий, зарубежные омбудсмены и прочие.