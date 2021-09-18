Белгород, 18 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Активность избирателей Белгородской области на 15:00 во второй день голосования 18 сентября составляет 31,85%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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Свой выбор сделали 389 317 человек. На избирательных участках присутствуют свыше четырёх тысячей наблюдателей.

Напомним, в Белгородской области помимо парламентской кампании проходят выборы главы региона.