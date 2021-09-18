Москва, 18 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 18 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще восемь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще три отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил журналистам, что дожди и холод продержатся до конца предстоящей рабочей недели в центре Европейской части России.