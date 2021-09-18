Грозный, , 16:04 — REGNUM В Чечне явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и парламент Чечни пятого созыва, а также главы республики превысила 61%. Такие данные приводит на 15:00 второго дня выборов центральный избирком республики.

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"По данным на 15.00 часов 18 сентября, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике составляет 61,12 процентов. В голосовании приняли участие 473 669 избирателей из общего числа, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении на официальной странице регионального избиркома в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Чечне будут открыты до 20:00 все избирательные участки. В регионе проходят выборы в Госдуму и местный парламент. Главными для республики выборами станет избрание руководителя Чечни на пятилетний срок.

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