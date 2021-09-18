Красногорск, 18 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Подмосковье проголосовало уже больше пятой части избирателей. Об этом 18 сентября сообщили в Московской областной избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По состоянию на 15:00 18 сентября в Подмосковье проголосовало 22,73%, отметили в Мособлизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября 15:00 явка на территории региона составляла 8.93%.