Анкара, 18 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Турция, которая «перешагнула критический порог», достигла одного процента доли мирового экспорта. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 18 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном заседании Союза экспортеров Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, по состоянию на 17 сентября экспорт товаров из Турции достиг рекордных $211 млрд.

«Намерены (власти Турции) увеличить число экспортеров сначала до 150 тысяч, а затем и до 300 тысяч», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что современный мир ожидает возвращения справедливости, которое возможно только при полном изменении общемировых институтов.