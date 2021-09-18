Москва, 18 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-19» прибыли на космодром «Байконур» 18 сентября для завершения подготовки к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

Утром 18 сентября члены экипажей 66-й экспедиции покинули Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звёздном Городке. Через несколько часов они прибыли на космодром «Байконур».

На финальном этапе подготовки к полёту члены экипажа пройдут инструктажи по работе на транспортном корабле. Также им предстоит выполнить программу тренировок и пройти предполётные медицинские обследования.

В основной состав экипажа «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Режиссёр и актриса прибудут на МКС для съёмок фильма «Вызов».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» назначен на 5 октября. Планируется, что Шипенко и Пересильд вернутся на Землю в середине октября на корабля «Союз МС-18».

Полёт корабля «Союз МС-19» будет проходить по сверхкороткой двухвитковой схеме. С момента старта корабля до стыковки с орбитальной станцией пройдёт около трёх часов.