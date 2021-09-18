Кемерово, 18 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области на 15:00 (время местное) сегодня, 18 сентября, явка избирателей составила 46,58%. К этому времени проголосовали 901 295 избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Явка по избирательным округам: округ №101 — проголосовали 245 053 избирателя (50,31%); округ №102 — проголосовали 237 025 избирателей (49,61%); округ №103 — проголосовали 241 146 избирателей (50,78%); округ №104 — проголосовал 178 071 избиратель (35,97%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области за 17 сентября избирательные участки посетил 656 621 человек, что составило 33,74%.